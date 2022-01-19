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SPOR HABERİ - Bursaspor 3 eksikle çalıştı!

Bursaspor’da Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Massimo Bruno, Luka Capan ve Ramazan Keskin idmanda yer almadı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:41
SPOR HABERİ - Bursaspor 3 eksikle çalıştı!

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin ve Luka Capan ile birlikte kritik karşılaşmada oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak Massimo Bruno'na da idmanda yer almadı. Üç oyuncunun da tedavilerine devam edildi.

Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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