Boğalar güldü

Spor Toto 1. Lig'de sezonu en azından play-off hattında tamamlamak isteyen Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. İlk yarım saati kısır geçen maçın 36. dakikasında Gakpa'nın rakip ceza yayının içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı. 38'de Muammer'in ceza yayının içinden yerden vuruşunda kaleci Birkan, meşin yuvarlağı uzanarak kontrol etti. 40'da ceza sahasına giren İbrahim Yılmaz, kaleci Birkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı verdi. Penaltı atışını kullanan İbrahim golü attı: 0-1. 45+1'de Tabekou'nun ceza sahası içi son çizgiden içeriye çevirdiği topu altıpas içerisinde Anıl Koç, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-1.

İKİNCİ YARI HAREKETLİYDİ

Maçın 48. dakikasında Eslem'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Topalli'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı. 72'de Kouter'in gelişine sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti. 75'te Anıl'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. 82'de Emir Kaan'ın ara pasında Cajic'in kaleciyi mağlup etti: 1-2.

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Rakip 3 defa gelip, 2 tanesini cezalandırdı ve çok anlamsız bir mağlubiyet aldık" dedi. İstanbul Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bizim hedefimiz ilk 6'nın içerisinde kalmak" dedi.