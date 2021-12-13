Samsun'dan darbe

Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğu yine el değiştirdi... Haftaya averajla lider giren Ankaragücü, Samsunspor deplasmanından eli boş dönünce zirveyi yine averajla Ümraniyespor'a kaptırdı. 19 Mayıs Stadı'nda Mustafa Kürşat Filiz'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 72'de Yasin Öztekin, Moryke Fofana'nın asistini gole çevirerek ev sahibi Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi ve rahatlattı.

KOLTUK GİTTİ

Bu gole karşılık vermek için yüklenen Ankaragücü, 90+6'da Berk Uçar'un golüne engel olamayınca haftayı puansız kapattı. Balıkesir deplasmanından galibiyetle dönen Ümraniyespor, 1 gol averajıyla liderlik koltuğunu geri aldı. Samsunspor ise play-off iddiasını devam ettirdi.