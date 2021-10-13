İçimde kaldı

Ankaragücü'nde bu sezonbüyük çıkış yakalayan Eren Derdiyok, Türkiye A Milli Takımı'nda forma giyemediği için üzgün olduğunu söyledi. 33 yaşındaki yıldız golcü, "Ümit Milli Takım seçmeleri için Türkiye'den yazı geldi. Seçmelere en az 20-30 oyuncu çağrıldı ve aralarından sadece 1-2 kişi seçeceklerdi. Ben de o dönem İsviçre Ümit Milli Takımı'nda 5 maçta 9 gol atmış, kendimi ispatlamıştım. A Milli Takım seviyesinde ise tercih hakkım yoktu çünkü sadece İsviçre Milli Takımı'ndan teklif vardı. Ben de kabul ettim. Tercih şansım olsaydı Türk Milli Takımı için oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.