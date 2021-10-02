Balıkesirspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

BALIKESİRSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Balıkesirspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Gençlerbirliği maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.