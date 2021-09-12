Ankaragücü - Gençlerbirliği: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1'inci Lig'in 4'üncü haftası başkent derbisine sahne oldu. Ankaragücü sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla geçti.



14'üncü dakikada Erdem Özgenç'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Sinan topu kafayla indirdi, savunmadan seken top tekrar Sinan'a geldi. Sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Sinan topu ağlara gönderdi: 1-0.



24'üncü dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Ali Kaan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok 'un şutu kaleci Ramazan'ın sağından ağlarla buluştu: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



63'üncü dakikada Barış'ın pasında topla buluşan Eleke'nin ceza sahasından yaptığı vuruşu Akın kurtardı.



90+2'nci dakikada Geraldo'nun pasında kale çizgisi önünde topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşu az farkla üstten auta çıktı.



EVLİ ÇİFT MAÇI YÖNETTİ

Tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetti. Derbide hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti görev yaptı. Burak Pakkan maçın hakemi olurken, Gamze Pakkan ise 4'üncü hakem olarak sahada ter döktü. 3 ay önce evlenen hakem Burak ve Gamze çifti aynı maça atandı. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynana maçta Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla geçerken, karşılaşmada görev yapan hakemlerin evli olması büyük ilgi gördü.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hüseyin Can

ANKARAGÜCÜ: Akın- Erdem, Yusuf, Sinan, Pinto, Abdullah (Dk.60 Zahid), İshak, Kaan (Dk.82 Ulaş Yılmaz), Ariyibi (Geraldo), Murat (Dk.82 Chahechouhe), Eren Derdiyok (Dk.61 Nadir Çiftçi)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ramazan - Furkan (Dk.46 Ömürcan Artan), Metehan, Gökhan Gül, Muhammed, Barış (Dk.82 Gökhan Altıparmak), Grechyshkin (Dk.89 Sallalich), Aksel (Dk.69 Bieliaiev), Lualua (Dk.46 Aaron Tshibola), Eleke, Sandro Lima

GOLLER: Dk.14 Sinan Osmanoğlu, Dk.24 Eren Derdiyok (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Erdem Özgenç (Ankaragücü) - Tshibola (Gençlerbirliği)