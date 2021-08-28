Son dakika transfer haberi: Denizlispor'da rota Nadir Çiftçi

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra bir çok eski oyuncusunu kadrosuna katan Denizlispor, transferde büyük bir bomba patlattı.

Yeni Asır'ın haberine göre; Ege temsilcisi Samsunspor ile yollarını ayıran Nadir Çiftçi'yi gündemine aldı. Uzun süredir yeşil-siyahlıların gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcunun Ankaragücü ile anlaşamaması üzerine rotasını bir kez daha Horoz'a çevirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcu daha önce yapılan görüşmede Başkent ekibi Ankaragücü'nün 2 milyon 800 bin lira önerdiğini belirtip, yeşilsiyahlı yönetimden izin istemişti.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği'nde de forma giyen tecrübeli futbolcu, Ankaragücü'ne imza atmayınca bir kez daha Denizlispor'un yolunu tuttu. Denizlispor'un transfer komitesi, daha önce anlaştıkları fiyatın üzerine çıkmayacaklarını belirtti. Santrafor ve 8 numara transferi yaptıktan sonra transferi noktalamak isteyen Denizlispor'da bu mevkiler için 2 yabancı futbolcuyla da anlaşıldığı belirtilirken, Nadir Çiftçi'nin durumuna göre yol haritası çizileceği belirtildi.