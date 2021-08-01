Son tarzan Tormin

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek Manisa FK, daha önce prensipte anlaşma sağladığı Guevin Tormin'i resmen kadrosuna kattı. Takımın kamp yaptığı Afyon'a gelen Fransız kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konusan Tormin, "Manisa Futbol Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum. Manisa FK'nın çok büyük hedefleri olduğunu biliyorum" dedi ve devam etti:

BU ŞEHiR iÇiN ÇALIŞACAĞIM

"Ben de bu hedefleri gerçekleştirmek için buradayım. Manisa çok güzel bir şehir. Bu güzel şehrin hedefleri için çok çalışacağım." Tormin, 1997'de Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Red Star altyapısında başlayan Tormin, 2014-15 sezonunda Monaco altyapısına transfer oldu. 2015-16 sezonunda Monaco II'de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2017-18 sezonunda Belçika ekibi Cercle Brugge takımına transfer oldu.