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Kadir Keleş Adana’da

Adanaspor son olarak Akhisarspor forması giyen Kadir Keleş'i renklerine bağladı. 33 yaşındaki sol bekle 1 yıllık sözleşme imzalandı. Profesyonel kariyerinde 299 maça çıkan Keleş, 10 gol, 10 asist yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Kadir Keleş Adana’da
Adanaspor son olarak Akhisarspor forması giyen Kadir Keleş'i renklerine bağladı. 33 yaşındaki sol bekle 1 yıllık sözleşme imzalandı. Profesyonel kariyerinde 299 maça çıkan Keleş, 10 gol, 10 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Adanaspor çok büyük bir camia. Ben de tecrübelerimi katarak yardımcı olmaya çalışacağım" diye konuştu.
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