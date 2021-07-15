Kadir Keleş Adana’da

Adanaspor son olarak Akhisarspor forması giyen Kadir Keleş'i renklerine bağladı. 33 yaşındaki sol bekle 1 yıllık sözleşme imzalandı. Profesyonel kariyerinde 299 maça çıkan Keleş, 10 gol, 10 asist yaptı.
Adanasporson olarak Akhisarspor forması giyen Kadir Keleş'i renklerine bağladı. 33 yaşındaki sol bekle 1 yıllık sözleşme imzalandı. Profesyonel kariyerinde 299 maça çıkan Keleş, 10 gol, 10 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Adanaspor çok büyük bir camia. Ben de tecrübelerimi katarak yardımcı olmaya çalışacağım" diye konuştu.