Boumal bitiyor

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Kocaeli, transferde gaza bastı. Körfez ekibi; Abdoulaye Cisse, İlyas Kubilay Yavuz ve Mevlüt Çelik'i kadroya katmıştı. Güney Afrikalı santrfor Dino Ndlovu ile de ön protokol imzalayan Kocaeli, Erzurum'dan ayrılan 28 yaşındaki ön libero Petrus Boumal Mayega ile görüştü. Toplantının olumlu geçtiği Kamerunlu'yla anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

EYÜP, UMAR'A TALİP

TFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor hız kesmiyor. Umut Bulut ve Stancu gibi tecrübeli isimleri kadrosuna katan İstanbul ekibi, Ç. Rize'den Aminu Umar'ı istiyor. 26'lık golcü, geçen sezon 18 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.

AKÇAY İYİYE GİDİYOR

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, akciğer iltihaplanması nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. KTÜ Tıp Hastanesi'nde kalan 62 yaşındaki çalıştırıcının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DALCI, A.GÜCÜ'NDE

Ankaragücü teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu. 47 yaşındaki çalıştırıcı geçen sezon sarı-lacivertlilerin başında 15 maça çıkmıştı. 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi almıştı.

HOROZ'A 8 MİLYON

Mali ve yönetimsel krizlerle boğuşan Denizlispor'un transfer yasağını kaldırmak için gereken tutar belli oldu. 16 Haziran'daki seçimde oy çıkmayan Horoz'a transfer tahtasını açabilmesi için 8 milyon TL gerekiyor.