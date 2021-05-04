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Son dakika spor haberi: Akhisarspor'da yabancılar serbest kaldı

Son dakika spor haberi: TFF 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala kurtuluş umutlarını kaybederek henüz 2 yıl önce 'nde gruplarda mücadele ederken kısa sürede 'den 2'nci Lig'e kadar düşen Akhisarspor'da yabancılar ayrılıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 13:02
Son dakika spor haberi: Akhisarspor'da yabancılar serbest kaldı
2'nci Lig'de A takım kadrosundaki 9 yabancı oyuncuyu kaybedecek Akhisar'da daha önce mazeret bildirmeden ilçeyi terkeden Sissoko'nun yanı sıra 6 yıldır kadroda yer alan , henüz devre arasında alınan , , , , , ve FIFA'da hiçbir futbolculuk geçmişi olmadan transfer edildiği ortaya çıkan serbest kalacak. Sissoko, Onyebueke, Lukac'ın sözleşmeleri biterken, kontratları devam eden Lawal, Taku, , , Peter ve Keita'nın mevcut ve önümüzdeki sezondaki alacakları FIFA kanalıyla kulübün başını ağrıtacak. Akhisar'da yabancıların çoğunun cuma günü 'la oynanacak sezonun son maçını beklemeden ayrılacağı öğrenildi.
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