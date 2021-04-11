Ümraniyespor Bursaspor 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Ümraniyespor ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Kevin Mayi ve 66. dakikada Ercan Coşkun kaydetti. Bursaspor'un tek golünü 41. dakikada Berat Altındiş attı.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 41'e yükseltirken Bursaspor 40 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Serkan Göksu'nun pasını alan Camara'nın ceza sahası için sağ çaprazdan dönerek çektiği sert şutu kaleci Ataberk, kornere çeldi.



20. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında, Ercan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutta top az yandan auta çıktı.



30. dakikada hızlı gelişen Ümraniye atağında Camara'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mayi'nin şutunda, kaleci Ataberk gole izin vermedi. Dönen topu Bursaspor savunması uzaklaştırdı.



37. dakikada Yusuf Emre'nin sol taraftan kullandığı korner atışında kafalardan seken topu altı pas içinde Mayi tamamladı ve topu filelere gönderdi. 1-0



42. dakikada Ümraniyespor savunmasında yapılan hatada topu önünde bulan kaleci Ahmet Eyüp, ceza sahası dışında kendisine baskı yapan Berat'tan sıyrılmaya çalışırken meşin yuvarlağı kaptırdı. Kaleciden sıyrılan Berat ise topu boş filelere gönderdi. 1-1



45+2. dakikada, ceza sahası dışından Yusuf Emre'nin sert şutunu kaleci Ataberk kontrol etti.



47. dakikada Mayi'nin pasını alan Yusuf Emre'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut az farkla direğin yanından auta çıktı.



63. dakikada Atakan'ın ters kanata gönderdiği topta Camara'nın ceza sahasını içinde girer girmez çektiği şutu kaleci Ataberk, rahat kontrol etti.



66. dakikada Serkan'ın pasını alan Ercan Coşkun, ceza çizgisi üzerinden sol ayağıyla çektiği sert şutta şık bir gole imzasını attı. 2-1



84. dakikada Emirhan'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut, az farkla direğin dibinden auta çıktı.

