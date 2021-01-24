Haberler TFF 1.Lig İsmail Çokçalış'tan maç sonu paylaşımı! "Daha iyi olmaya devam"

'tan maç sonu paylaşımı! "Daha iyi olmaya devam"

'ın transfer listesinde bulunan 'un genç futbolcusu , galibiyeti sonrası "Her geçen gün büyüyoruz1 yorumunda bulunurken, eski takım arkadaşı ’den de cevap geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 10:58
İsmail Çokçalış'tan maç sonu paylaşımı! "Daha iyi olmaya devam"

TFF 1. Lig'in 18'inci haftasında 'u 2-1 mağlup eden 'un önemli isimleri arasında bulunan 'tan yorum geldi. Oynadığı futbolla sezona da damgasını vuran genç oyuncu, "Her geçen gün büyüyoruz. Daha iyi olmaya devam" yorumunu yaptı. İsmail'in sosyal medyadan paylaştığı bu yoruma eski takım arkadaşı 'den cevap geldi.

Bursaspor'dan Adana Demirspor'a transfer olan, Adana ekibinden de son olarak 'a giden Anıl, "Aferin sana" diyerek eski takım arkadaşını kutladı.

SON DAKİKA