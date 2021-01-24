İsmail Çokçalış'tan maç sonu paylaşımı! "Daha iyi olmaya devam"

TFF 1. Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'un önemli isimleri arasında bulunan İsmail Çokçalış'tan yorum geldi. Oynadığı futbolla sezona da damgasını vuran genç oyuncu, "Her geçen gün büyüyoruz. Daha iyi olmaya devam" yorumunu yaptı. İsmail'in sosyal medyadan paylaştığı bu yoruma eski takım arkadaşı Anıl Karaer'den cevap geldi.

Bursaspor'dan Adana Demirspor'a transfer olan, Adana ekibinden de son olarak Tuzlaspor'a giden Anıl, "Aferin sana" diyerek eski takım arkadaşını kutladı.

