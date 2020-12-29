Süper timsah

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:26Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
TFF 1.Lig'in 16. haftasında Bursaspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup ederek 2020'yi galibiyetle tamamladı. Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip, 16'da Cüneyt Köz'ün uzun mesafeli pasını göğsüyle kontrol eden Burak Kapacak'ın golüyle 1-0 öne geçti. 42'de Ali Akman'ın şutu kalecide kaldı. 45+1'de Hamed Abodun'un vuruşu direkten auta çıktı. 62'de Emirhan'in ortasında Cüneyt Köz, sert kafa vuruşuyla golü attı: 2-0. 88'de Ozan'ın şutunda direğe çarptı. 90'da Tolga'nın golü Eskişehir'e yetmedi: 2-1. Bursa bu sonuçla puanını 24 yaptı. Dipteki Eskişehir ise 3 puanda kaldı.