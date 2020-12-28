Bursaspor-Eskişehirspor: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Bursaspor ile Eskişehirspor kozlarını paylaştı. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara tırmanan Bursaspor bu karşılaşmada da hata yapmayarak rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor'da ise 3 puan hasreti sürdü.

Ev sahibi ekibin golleri Burak Kapacak ve Cuneyt Koz'dan gelirken, konuk ekibin tek golünü 90. dakikada Tolga Yakut kaydetti. Bu skorla Bursaspor puanını 24'e yükseltirken, Eskişehirspor 3 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Cüneyt Köz'ün uzun mesafeli pasını göğsüyle kontrol eden Burak Kapacak, iki rakip futbolcuyla ekarte etti ve plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada İsmail Çokçalış'ın pasında Ali Akman, uzaktan şansını denedi. Ancak yavaş giden topu kaleci kontrol etmekte zorlanmadı.

45+1. dakikada ceza sahasına iyi sarkan Hamed Abodun, sert vuruşunda top direkten auta çıktı.

62. dakikada Emirhan Aydoğan'ın serbest vuruştan yaptığı ortaya iyi yükselen Cüneyt Köz, sert kafa vuruşuyla topu önce direğe sonra ağlara gönderdi. 2-0

75. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Burak Kapacak, plase vuruşla topu ağlara göndermek istedi. Ancak bu kez kaleci Melih Ağa buna izin vermedi.

79. dakikada Erdal Akdarı'nın uzaktan sert vuruşu üstten az farkla dışarıya çıktı.

82. dakikada Onur Arı, ceza sahası içinde buluştuğu topa, havada sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.

88. dakikada Ozan İsmail Koç'un çaprazdan vuruşu kaleye paralel giderek direğe çarptı. Top oyun alanında kaldı ancak pozisyon ciddiyetini yitirdi.

90. dakika kornerden gelen topu Ataberk Dadakdeniz topu sektirdi. Tolga Yakut ise önünde kalan topu ağlara göndermekte zorlanmadı. 2-1