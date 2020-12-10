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Ümraniyespor : 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig 13. hafta maçında Ümraniyespor sahasında ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Lige kötü bir başlangıç yalan Boluspor son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:42
Ümraniyespor Boluspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Beypiliç , deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Ümraniyespor, ilk yarının uzatma dakikalarında Batuhan Artarslan'la bir penaltıdan yararlanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada kaleci Eyüp'ün uzaklaştırdığı topla ceza alanı dışında buluşan Melih'in bekletmeden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

28. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında 'in sol kanattan açtığı ortaya ön direkte Sow kafa ile vurdu. Top az farkla auta çıktı.

30. dakikada Ümraniyespor'da 'nin sert şutunu kaleci Mosquera, güçlükle kornere çeldi.

39. dakikada gelişen Boluspor atağında Araz'ın şutunu kaleci Ahmet çeldi. Dönen topu Poepon tamamlamak istedi ancak Ümraniyespor'da Ercan çizgi üzerinde gole izin vermedi.

45+2. dakikada 'da Gomis, Kerem'in sert müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi.

45+3.dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına gelen Batuhan, meşin yuvarlağı auta attı. 85. dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Melih'in son çizgiye inerek yaptığı ortayı arka direkte Tugay tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

90+5.dakikada Hamza'nın uzun topu ile ceza sahası dışında buluşan Mihajlovic, kalesini terk eden Ahmet'i şık hareketle çalımladı ve topu boş kaleye gönderdi. 0-2

Stat: Ümraniye Şehir Stadı
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Serdar Diyadin xx
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp xx, Alaaddin Okumuş xx, Alim Öztürk x, Glumac xx, Ercan x, Batuhan x (Hüseyin Çolak dk. 88 ?), Serkan Göksu x, Kevin Mayi x( 76 x), Bentley x(Gökhan Süzen dk. 64 x), Honore Gomis x (Okan dk. 64 xx), x (Zivkovic dk. 76 x)
Yedekler: Göktuğ, Hamza, Mustafa Mura, Mustafa Can, Emirhan
: Recep Uçar
Boluspor: Mosquera xxx, Kerem Alıcı xx, Aykut Demir xx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, xxx, Bekir Yılmaz xx, Alican Özfesli xx (Burak Asan dk. 70 x), Araz Abdullyev x (Nemanja Mihajlovic dk. 70 x), Melih xxx (Mertan Caner dk. 86 ?), Poepon x (Hamza Gür dk. 79 ?)
Yedekler: Ömer, Muhammed Bayır, Fatih Özkan, Burak Bekaroğlu, Muhammed Gümüşkaya, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Reha Erginer
Goller: Tugay Kaçar (dk. 85), Mihajlovic (dk. 90+5) (Boluspor)
Sarı kartlar: Serkan, Gomis, Ercan, Turgut Doğan, (Ümraniyespor), Poepon, Ali Keten, Fethi Özer, Burak, Bekir (Boluspor)

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