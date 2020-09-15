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Altınordu 'ı renklerine bağladı

1. Lig takımlarından Altınordu, pilot takımı FK'den 24 yaşındaki orta saha oyuncusu etti. | Son dakika transfer haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 10:04
Altınordu Hüseyin Altuğ Taş'ı renklerine bağladı

1. Lig ekiplerinden Altınordu, hazırlayıcı takımı FK'den orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin Altuğ Taş, Altınordu'ya transferinden dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Altınordu'daki sistemin Anadolu FK'de de aynı şekilde işlediğini belirten Hüseyin Altuğ Taş, "Bu nedenle adaptasyon sürecimin çok kısa süreceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Ankaraspor ve altyapılarında forma giydikten sonra 'de profesyonel olan Hüseyin Altuğ Taş, Büyükçekmece Tepecikspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Gümüşhanespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Niğde Anadolu FK'de mücadele etti.