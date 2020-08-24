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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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'yi kadrosuna kattı!

Samsunspor Edwin Gyasi'yi kadrosuna kattı!

Hedefi olarak belirleyen , 'ın da gündemine gelen 'yi kadrosuna kattı. ekibi, Ganalı futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Vukan Saviçevic, Ange-Freddy Plumain ve Guy Serge Cedric Yameogo'nun ardından son olarak CSKA Sofya forması giyen Ganalı kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

5 kez Gana A formasını giymiş olan 29 yaşındaki Gyasi'nin imza törenine Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal katıldı.

'den de talipleri olduğu bilinen Edwin Gyasi, kulüp bazında çıktığı 181 maçta 24 gol kaydetti.


  1. 24.08.2020
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