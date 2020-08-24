Samsunspor Edwin Gyasi'yi kadrosuna kattı!
Hedefi Süper Lig olarak belirleyen Samsunspor, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Edwin Gyasi'yi kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, Ganalı futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Vukan Saviçevic, Ange-Freddy Plumain ve Guy Serge Cedric Yameogo'nun ardından son olarak CSKA Sofya forması giyen Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
5 kez Gana A Milli Takımı formasını giymiş olan 29 yaşındaki Gyasi'nin imza törenine Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal katıldı.
Süper Lig'den de talipleri olduğu bilinen Edwin Gyasi, kulüp bazında çıktığı 181 maçta 24 gol kaydetti.
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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