Samsunspor'da Islambek tamam!
Sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Samsunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Samsun, Kazak ön libero İslambek Kuat (27) ile anlaşma sağladı Tecrübeli oyuncu, Türkiye’yi EURO 2016’ya taşıyan golü atmıştı.
Son olarak Savicevic'i renklerine bağlayan kırmızı- beyazlılar, tanıdık bir isimle daha prensipte anlaştı. Şimşekler, Kazak ön libero İslambek Kuat'la el sıkıştı. Geçen sezonu Rusya'nın Orenburg ekibinde geçiren 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. Samsunspor'la prensip anlaşmasına varan Kuat'ın, önümüzdeki günlerde kırmızıbeyazlı sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.
BOLI'DEN HABER BEKLİYOR
Ülke futbolunun yakından tanıdığı Kuat, EUR0 2016 Elemeleri'nde Letonya'ya attığı golle, Türkiye'nin turnuvaya gitmesinin önünü açan isim olmuştu. Kazakistan'da Astana ve Almaty formaları giyen tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Orenburg'a transfer oldu. Burada 3 maçta forma giyebildi. Öte yandan Fildişi asıllı Fransız stoper Kevin Boli'den (29) haber bekleyen kırmızıbeyazlılar, alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor.
Kazakistan'da Astana, Almaty ve Aktobe gibi takımların formasını giyen Kuat, Rusya'da ise Orenburg'da oynadı. 27 yaşındaki ön libero kariyerinde 199 maça çıkarkan; 13 gol, 16 asistlik bir performans sergiledi.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Samsunspor'da Islambek tamam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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