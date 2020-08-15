Samsunspor'da Islambek tamam!

Son olarak Savicevic'i renklerine bağlayan kırmızı- beyazlılar, tanıdık bir isimle daha prensipte anlaştı. Şimşekler, Kazak ön libero İslambek Kuat'la el sıkıştı. Geçen sezonu Rusya'nın Orenburg ekibinde geçiren 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. Samsunspor'la prensip anlaşmasına varan Kuat'ın, önümüzdeki günlerde kırmızıbeyazlı sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.



BOLI'DEN HABER BEKLİYOR

Ülke futbolunun yakından tanıdığı Kuat, EUR0 2016 Elemeleri'nde Letonya'ya attığı golle, Türkiye'nin turnuvaya gitmesinin önünü açan isim olmuştu. Kazakistan'da Astana ve Almaty formaları giyen tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Orenburg'a transfer oldu. Burada 3 maçta forma giyebildi. Öte yandan Fildişi asıllı Fransız stoper Kevin Boli'den (29) haber bekleyen kırmızıbeyazlılar, alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor.



Kazakistan'da Astana, Almaty ve Aktobe gibi takımların formasını giyen Kuat, Rusya'da ise Orenburg'da oynadı. 27 yaşındaki ön libero kariyerinde 199 maça çıkarkan; 13 gol, 16 asistlik bir performans sergiledi.