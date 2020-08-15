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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Samsunspor'da Islambek tamam!

'da Islambek tamam!

Samsunspor'da Islambek tamam!

Sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 'da çalışmaları devam ediyor. Samsun, Kazak ön libero İslambek Kuat (27) ile anlaşma sağladı Tecrübeli oyuncu, ’yi EURO 2016’ya taşıyan golü atmıştı.

Son olarak Savicevic'i renklerine bağlayan kırmızı- beyazlılar, tanıdık bir isimle daha prensipte anlaştı. Şimşekler, Kazak ön libero İslambek Kuat'la el sıkıştı. Geçen sezonu 'nın ekibinde geçiren 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. 'la prensip anlaşmasına varan Kuat'ın, önümüzdeki günlerde kırmızıbeyazlı sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.

BOLI'DEN HABER BEKLİYOR
Ülke futbolunun yakından tanıdığı Kuat, EUR0 2016 Elemeleri'nde 'ya attığı golle, 'nin turnuvaya gitmesinin önünü açan isim olmuştu. 'da ve formaları giyen tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Orenburg'a oldu. Burada 3 maçta forma giyebildi. Öte yandan Fildişi asıllı Fransız stoper Kevin Boli'den (29) haber bekleyen kırmızıbeyazlılar, alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor.

Kazakistan'da Astana, Almaty ve Aktobe gibi takımların formasını giyen Kuat, Rusya'da ise Orenburg'da oynadı. 27 yaşındaki ön libero kariyerinde 199 maça çıkarkan; 13 gol, 16 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 15.8.2020
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