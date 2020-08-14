Menemenspor'da 10 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Menemenspor'da 10 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

'da 10 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Menemenspor'da 10 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

 1.  ekiplerinden 'da 10 kişinin corona virüsü testleri pozitif çıktı. Salgına yakalananların evlerinde karantinaya alındığı açıklandı.

1. ekiplerinden 'da Covid-19 testi pozitif çıkan 10 kişi, evlerinde karantinaya alındı, tedavi süreci başlatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Kovid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları da ifade edildi.

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  1. 14.08.2020
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