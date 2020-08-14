Menemenspor'da 10 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 10 kişinin corona virüsü testleri pozitif çıktı. Salgına yakalananların evlerinde karantinaya alındığı açıklandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Covid-19 testi pozitif çıkan 10 kişi, evlerinde karantinaya alındı, tedavi süreci başlatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Kovid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.
Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları da ifade edildi.
- 14.08.2020
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