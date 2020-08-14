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14 Ağustos 2020, Cuma
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Demir'den Paixao bombası!

Adana Demir'den Paixao bombası!

hasretini bir türlü dindiremeyen Demirspor, tanıdık bir isme yöneldi. 2 sezondur gol kralı olan Portekizli santrfor için Altay’a 750 bin euro’luk bonservis teklif edilecek.

Lacivert-mavililer, 2 sezondur 1. Lig'de gol kralı olan Marco Paixao'yu istiyor. Altay ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki santrfor için 750 bin euro bonservis bedeli belirlendi. Geçen sezon 23 gol, 3 asist yapan ondan önceki yıl ise 29 gol, 4 asistle oynayan forvet Paixao'nun da aklı yüksek maaş ile çelinecek. 'e yükselmek isteyen iki takım arasında pazarlıkların zorlu geçmesi bekleniyor. Öte yandan 'da çalışmalarını sürdüren Demir'de altyapıdan 7 futbolcu kadroda.

  1. 14.8.2020
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