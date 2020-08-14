Adana Demir'den Paixao bombası!
Süper Lig hasretini bir türlü dindiremeyen Adana Demirspor, tanıdık bir isme yöneldi. 2 sezondur gol kralı olan Portekizli santrfor için Altay’a 750 bin euro’luk bonservis teklif edilecek.
Lacivert-mavililer, 2 sezondur 1. Lig'de gol kralı olan Marco Paixao'yu istiyor. Altay ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki santrfor için 750 bin euro bonservis bedeli belirlendi. Geçen sezon 23 gol, 3 asist yapan ondan önceki yıl ise 29 gol, 4 asistle oynayan forvet Paixao'nun da aklı yüksek maaş ile çelinecek. Süper Lig'e yükselmek isteyen iki takım arasında pazarlıkların zorlu geçmesi bekleniyor. Öte yandan Bolu'da çalışmalarını sürdüren Adana Demir'de altyapıdan 7 futbolcu kadroda.
- 14.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demir'den Paixao bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.