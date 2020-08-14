Adana Demir'den Paixao bombası!

Lacivert-mavililer, 2 sezondur 1. Lig'de gol kralı olan Marco Paixao'yu istiyor. Altay ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki santrfor için 750 bin euro bonservis bedeli belirlendi. Geçen sezon 23 gol, 3 asist yapan ondan önceki yıl ise 29 gol, 4 asistle oynayan forvet Paixao'nun da aklı yüksek maaş ile çelinecek. Süper Lig'e yükselmek isteyen iki takım arasında pazarlıkların zorlu geçmesi bekleniyor. Öte yandan Bolu'da çalışmalarını sürdüren Adana Demir'de altyapıdan 7 futbolcu kadroda.