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14 Ağustos 2020, Cuma
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Yohou Tuzla’da

Yohou Tuzla’da

1. Lig'in yeni temsilcisi Tuzlaspor, FC takımından 'yu kadrosuna kattı. 29 yaşındaki stoper geçen yıl 'da 23 maça çıkmıştı. 1.90 boyundaki asıllı stoper, İstanbul'u çok sevdiğini söyledi.

1. Lig'in yeni temsilcisi Tuzlaspor, FC takımından 'yu kadrosuna kattı. 29 yaşındaki stoper geçen yıl 'da 23 maça çıkmıştı. 1.90 boyundaki asıllı stoper, İstanbul'u çok sevdiğini söyledi.

  1. 14.8.2020
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