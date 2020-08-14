Altay’ın yeri Süper Lig
Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, artık Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gerçekten artık Altay camiasının Süper Lige dönme zamanı geldi. Zorlu bir savaş olacak. Hep beraber camiayla, camiayı temsilen buradayız biz. Hep beraber takım olarak çok çalışarak hedefi yakalamaya çalışacağız" diye konuştu.
Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, artık Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gerçekten artık Altay camiasının Süper Lige dönme zamanı geldi. Zorlu bir savaş olacak. Hep beraber camiayla, camiayı temsilen buradayız biz. Hep beraber takım olarak çok çalışarak hedefi yakalamaya çalışacağız" diye konuştu.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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