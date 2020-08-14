Altay’ın yeri Süper Lig

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, artık Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gerçekten artık Altay camiasının Süper Lige dönme zamanı geldi. Zorlu bir savaş olacak. Hep beraber camiayla, camiayı temsilen buradayız biz. Hep beraber takım olarak çok çalışarak hedefi yakalamaya çalışacağız" diye konuştu.