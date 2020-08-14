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14 Ağustos 2020, Cuma
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Altay’ın yeri Süper Lig

Altay’ın yeri Süper Lig

, artık Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gerçekten artık Altay camiasının dönme zamanı geldi. Zorlu bir savaş olacak. Hep beraber camiayla, camiayı temsilen buradayız biz. Hep beraber takım olarak çok çalışarak hedefi yakalamaya çalışacağız" diye konuştu.

, artık Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gerçekten artık Altay camiasının dönme zamanı geldi. Zorlu bir savaş olacak. Hep beraber camiayla, camiayı temsilen buradayız biz. Hep beraber takım olarak çok çalışarak hedefi yakalamaya çalışacağız" diye konuştu.

  1. 14.8.2020
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