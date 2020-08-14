Parlak Çotanak!

Yeni sezona farklı yönetim ve hocayla başlayacak Giresunspor gözünü Süper Lig'e çevirdi. Çotanaklar, Ankaragücü'nün tecrübeli golcüsü İlhan Parlak ile bir görüşme gerçekleştirdi. 33 yaşındaki futbolcunun yeşil-beyazlılara sıcak baktığı ifade edildi. Ankaragücü ile 1 yıl daha kontratı bulunan İlhan Parlak'ın alacaklarına karşılık bonservisini alabileceği öğrenildi. Bu durumda İlhan'a imza parası verilmesi bekleniyor. İlhan geçen sezon Süper Lig'de 33 maça çıkarken 7 kez fileleri sarsıp, 1 asist yaptı.



1. LİG'DE 181 MAÇA ÇIKTI

Giresun yeni sezonun ilk transferini ise kaleye yaptı. Denizlispor'dan ayrılan file bekçisi Tolgahan Acar ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. 34 yaşındaki file bekçisi kendini yeşil- beyazlılara katan kontratı yaptıktan sonra, "Giresunspor'u Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Kariyerinde 278 resmi maç bulunan Tolgahan, bunların 181'ini 1. Lig'de oynadı. 278 maçta 314 gol yerken 97 maçta kalesini kapatmayı başardı. Tolgahan geçen sezon 11 maçın 2'sinde kaleyi kaparken 18 gol yedi.