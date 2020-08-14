Parlak Çotanak!
Giresunspor, Ankaragücü’nün yıldız golcüsü İlhan Parlak’ı almak için harekete geçti. Yeşil-beyazlılar, Denizli’den ayrılan tecrübeli kaleci Tolgahan Acar ile de 1 yıllığına el sıkıştı.
Yeni sezona farklı yönetim ve hocayla başlayacak Giresunspor gözünü Süper Lig'e çevirdi. Çotanaklar, Ankaragücü'nün tecrübeli golcüsü İlhan Parlak ile bir görüşme gerçekleştirdi. 33 yaşındaki futbolcunun yeşil-beyazlılara sıcak baktığı ifade edildi. Ankaragücü ile 1 yıl daha kontratı bulunan İlhan Parlak'ın alacaklarına karşılık bonservisini alabileceği öğrenildi. Bu durumda İlhan'a imza parası verilmesi bekleniyor. İlhan geçen sezon Süper Lig'de 33 maça çıkarken 7 kez fileleri sarsıp, 1 asist yaptı.
1. LİG'DE 181 MAÇA ÇIKTI
Giresun yeni sezonun ilk transferini ise kaleye yaptı. Denizlispor'dan ayrılan file bekçisi Tolgahan Acar ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. 34 yaşındaki file bekçisi kendini yeşil- beyazlılara katan kontratı yaptıktan sonra, "Giresunspor'u Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Kariyerinde 278 resmi maç bulunan Tolgahan, bunların 181'ini 1. Lig'de oynadı. 278 maçta 314 gol yerken 97 maçta kalesini kapatmayı başardı. Tolgahan geçen sezon 11 maçın 2'sinde kaleyi kaparken 18 gol yedi.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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