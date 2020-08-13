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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Fildişili çilek

Fildişili çilek

Transfere hızlı başlayan temsilcisi Altay, Blackpool’un Fildişi Sahilli santrforu ’i 2 yıllığına kadroya kattı. 28’lik forvet geçen yıl 18 gol attı.

'e yükselmek isteyen Altay düğmeye bastı. 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı 2 milyon euro'ya Lyon'a satan Altay, gelen parayla kadrosuna takviyeler yapmaya başladı. Teknik direktörlük koltuğuna 'i getirdikten sonra harekete geçen ekibi, altıncı transferini gerçekleştirdi. Geçen sezon League One ekibi Blackpool'da oynayan 27 yaşındaki ile 2 yıllık sözleşme yapıldı. 28 yaşındaki forvet geçen sezon çıktığı 36 maçta 18 gol atmıştı. 1.93 boyundaki kule, imzadan sonra takımın 'da yaptığı öncesi kampına katıldı. Gnanduillet, "İzmir'in güzelliğini biliyorum. Altay büyük bir camia" diye konuştu. Altay, bu sezon , Burak Öğür, Jovan Blagojevic, Erhan Çelenk ve Jasmin Scuk transferlerini gerçekleştirmişti.

TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
Altay yöneticisi Hilmi Bozok, yeni sezonda Süper Lig hedefine ulaşabilmek için güçlü kadro oluşturmak istediklerini söyleyerek, "Bu yıl herkes bambaşka bir Altay izleyecek. Taraftarımız merak etmesin, bu sezon Büyük Altay'ı Süper Lig'e ulaştıracak güçlü bir kadro oluşturacağız" dedi. Listede , , Lokman Gör, Sadio Diallo, Timur Temeltaş ve Sedat Şahintürk de var.

  1. 13.8.2020
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