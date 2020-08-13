Fildişili çilek
Transfere hızlı başlayan İzmir temsilcisi Altay, Blackpool’un Fildişi Sahilli santrforu Armand Gnanduillet’i 2 yıllığına kadroya kattı. 28’lik forvet geçen yıl 18 gol attı.
Süper Lig'e yükselmek isteyen Altay düğmeye bastı. 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı 2 milyon euro'ya Lyon'a satan Altay, gelen parayla kadrosuna takviyeler yapmaya başladı. Teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz'i getirdikten sonra harekete geçen İzmir ekibi, altıncı transferini gerçekleştirdi. Geçen sezon League One ekibi Blackpool'da oynayan 27 yaşındaki Armand Gnanduillet ile 2 yıllık sözleşme yapıldı. 28 yaşındaki forvet geçen sezon çıktığı 36 maçta 18 gol atmıştı. 1.93 boyundaki kule, imzadan sonra takımın Afyonkarahisar'da yaptığı yeni sezon öncesi kampına katıldı. Gnanduillet, "İzmir'in güzelliğini biliyorum. Altay büyük bir camia" diye konuştu. Altay, bu sezon Ergin Keleş, Burak Öğür, Jovan Blagojevic, Erhan Çelenk ve Jasmin Scuk transferlerini gerçekleştirmişti.
TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
Altay yöneticisi Hilmi Bozok, yeni sezonda Süper Lig hedefine ulaşabilmek için güçlü kadro oluşturmak istediklerini söyleyerek, "Bu yıl herkes bambaşka bir Altay izleyecek. Taraftarımız merak etmesin, bu sezon Büyük Altay'ı Süper Lig'e ulaştıracak güçlü bir kadro oluşturacağız" dedi. Listede Aydın Karabulut, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Sadio Diallo, Timur Temeltaş ve Sedat Şahintürk de var.
- 13.8.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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