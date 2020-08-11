Altınordu Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Altınordu 'i kadrosuna kattı!

Altınordu Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattı!

1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, tecrübesi de bulunan ve geçen sezonu Giresunspor'da geçiren 'i kadrosuna kattı. Deneyimli futbolcu, ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu'ya olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirten 32 yaşındaki sağ kanat, "Başkanımızın bir sözü var. 'Bu topraklarda doğdum ve bu topraklarda büyüyorum.' Benim hayat felsefem de böyle. Bu düşüncede bir kulüpte ben de yerimi buldum. Uzun yıllardır çok üst düzey kulüplerde oynadım ancak hiç bir zaman imza atarken böyle heyecanlanmamıştım. Bir an önce ligin başlamasını bekliyorum" dedi.

Altınordu'da ağabeylik görevi üstleneceğini ve bilgi ve birikimlerini genç futbolculara aktaracağının altını çizen deneyimli oyuncu, "Benim öncelikli hedefim gençlerle birlikte Altınordu'nun oluşturduğu çıtayı yükseltmek. Ben tertemiz ortamda tertemiz oynamak istiyorum. Birçok kulüpten teklif vardı. Ancak burada farklı misyon hedef ve oluşum var. Sadece kendimi futbola vermek istiyorum. Gençlerle birlikte ligde savaşmak istiyorum ve tercihimi de Altınordu'dan yana kullandığım için mutluyum" diye konuştu.

  1. 11.08.2020
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