Bursaspor'da Erkan Kamat başkan adaylığını açıkladı

İbrahim Yazıcı döneminde Futbol Şube Sorumlusu olan Kamat, "Büyük Bursaspor camiasında devam eden ölüm sessizliğini bozmak adına çalışmalara başladık. Plan ve projelerimizle, tecrübemizle bu büyük sorumluluğa talip olarak, kulübümüzü düzlüğe çıkarmak adına yola çıktık. Bursaspor sahipsiz değildir" dedi. Tüzük gereği, dün 100 delege notere giderek, Kamat'ı aday göstermek için imza verdi.