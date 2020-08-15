Bursaspor'da Erkan Kamat başkan adaylığını açıkladı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor'da Erkan Kamat başkan adaylığını açıkladı

'da başkan adaylığını açıkladı

Bursaspor'da Erkan Kamat başkan adaylığını açıkladı

Kongre heyecanı yaşayan 'da eski yönetici , 23-30 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongrede aday olduğu açıkladı.

döneminde Futbol Şube Sorumlusu olan Kamat, "Büyük camiasında devam eden ölüm sessizliğini bozmak adına çalışmalara başladık. Plan ve projelerimizle, tecrübemizle bu büyük sorumluluğa talip olarak, kulübümüzü düzlüğe çıkarmak adına yola çıktık. Bursaspor sahipsiz değildir" dedi. Tüzük gereği, dün 100 delege notere giderek, Kamat'ı aday göstermek için imza verdi.

  1. 15.8.2020
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