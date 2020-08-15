Bursaspor'da Erkan Kamat başkan adaylığını açıkladı
Kongre heyecanı yaşayan Bursaspor'da eski yönetici Erkan Kamat, 23-30 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongrede aday olduğu açıkladı.
İbrahim Yazıcı döneminde Futbol Şube Sorumlusu olan Kamat, "Büyük Bursaspor camiasında devam eden ölüm sessizliğini bozmak adına çalışmalara başladık. Plan ve projelerimizle, tecrübemizle bu büyük sorumluluğa talip olarak, kulübümüzü düzlüğe çıkarmak adına yola çıktık. Bursaspor sahipsiz değildir" dedi. Tüzük gereği, dün 100 delege notere giderek, Kamat'ı aday göstermek için imza verdi.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bursaspor'da Erkan Kamat başkan adaylığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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