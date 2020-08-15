Bolu’da favori Tolungüç

Boluspor'da başkanlığa seçilen Abdullah Abat, teknik ada için kolları sıvadı. Abat'ın listesinde ilk sırada Soner Tolungüç'ün olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka ile yollarını ayıran 55 yaşındaki hocayla görüşmeler başladı.