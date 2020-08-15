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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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’da favori Tolungüç

Bolu’da favori Tolungüç

'da başkanlığa seçilen , teknik ada için kolları sıvadı. Abat'ın listesinde ilk sırada 'ün olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka ile yollarını ayıran 55 yaşındaki hocayla görüşmeler başladı.

'da başkanlığa seçilen Abdullah Abat, teknik ada için kolları sıvadı. Abat'ın listesinde ilk sırada Soner Tolungüç'ün olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka ile yollarını ayıran 55 yaşındaki hocayla görüşmeler başladı.

  1. 15.8.2020
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