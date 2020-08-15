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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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10 kişide virüs çıktı

10 kişide virüs çıktı

, 12 'ta yapılan corona virüsü testlerin ardından 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. pozitif çıkan 10 kişinin, evlerinde karantinaya alındığı ve tedavi süreci başladığı bildirildi.

, 12 'ta yapılan corona virüsü testlerin ardından 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. pozitif çıkan 10 kişinin, evlerinde karantinaya alındığı ve tedavi süreci başladığı bildirildi.

  1. 15.8.2020
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