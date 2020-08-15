10 kişide virüs çıktı

Menemenspor, 12 Ağustos'ta yapılan corona virüsü testlerin ardından 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Testi pozitif çıkan 10 kişinin, evlerinde karantinaya alındığı ve tedavi süreci başladığı bildirildi.