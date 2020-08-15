Sedat Şahintürk Adana Demir’de
Süper Lig'i kılpayı kaçıran Adana Demirspor'da transfer harekatı hız kazandı. Mavi-lacivertliler, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Sedat Şahintürk'le anlaştı.
Yapılan anlaşmaya göre, 24 yaşındaki sol kanat için sonraki satıştan yüzde 50 pay verilecek. Sedat'ın 1+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Denizlispor forması giyen genç oyuncu, Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maça çıktı. Sedat, 2018-2019 sezonunda ise 39 maçta 6 gol, 7 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sedat Şahintürk Adana Demir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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