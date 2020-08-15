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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Sedat Şahintürk Adana Demir’de

Demir’de

Sedat Şahintürk Adana Demir’de

'i kılpayı kaçıran Demirspor'da transfer harekatı hız kazandı. Mavi-lacivertliler, bonservisi 'ta bulunan 'le anlaştı.

Yapılan anlaşmaya göre, 24 yaşındaki sol kanat için sonraki satıştan yüzde 50 pay verilecek. Sedat'ın 1+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Denizlispor forması giyen genç oyuncu, 'de 10, 'nda ise 6 maça çıktı. Sedat, 2018-2019 sezonunda ise 39 maçta 6 gol, 7 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

  1. 15.8.2020
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