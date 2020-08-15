Sedat Şahintürk Adana Demir’de

Yapılan anlaşmaya göre, 24 yaşındaki sol kanat için sonraki satıştan yüzde 50 pay verilecek. Sedat'ın 1+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Denizlispor forması giyen genç oyuncu, Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maça çıktı. Sedat, 2018-2019 sezonunda ise 39 maçta 6 gol, 7 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.