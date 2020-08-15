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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Okan bitiyor

Okan bitiyor

Ümraniyespor, Altınordu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran ile anlaşma aşamasına geldi. Geçtiğimiz sezon ekibinde 25 maçta görev alan 27 yaşındaki orta saha, 5 gol, 3 asistlek performans gösterdi. Gurbetçi futbolcu, , ve 'nde oynadı.

Ümraniyespor, Altınordu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran ile anlaşma aşamasına geldi. Geçtiğimiz sezon ekibinde 25 maçta görev alan 27 yaşındaki orta saha, 5 gol, 3 asistlek performans gösterdi. Gurbetçi futbolcu, , ve 'nde oynadı.

  1. 15.8.2020
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