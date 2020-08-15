Okan bitiyor

Ümraniyespor, Altınordu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Okan Derici ile anlaşma aşamasına geldi. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde 25 maçta görev alan 27 yaşındaki orta saha, 5 gol, 3 asistlek performans gösterdi. Gurbetçi futbolcu, Gaziantep, Konya ve Kırklareli'nde oynadı.