Adana Demirspor Sedat Şahintürk'ü kadrosuna kattı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor uzun süren Süper Lig hasretini dindirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok ismi gündemine alan Mavi-şimşekler, Beşiktaş altyapısında yetişen kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ile anlaşma sağladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş altyapısında yetişen 24 yaşındaki kanat oyuncu Sedat Şahintürk'ü 1+1+1 yıllık olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine kattı. Şahintürk, Balıkesir ve Denizlispor'da daha önce kiralık olarak forma giymişti.
- 14.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demirspor Sedat Şahintürk'ü kadrosuna kattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.