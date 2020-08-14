Adana Demirspor Sedat Şahintürk'ü kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş altyapısında yetişen 24 yaşındaki kanat oyuncu Sedat Şahintürk'ü 1+1+1 yıllık olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine kattı. Şahintürk, Balıkesir ve Denizlispor'da daha önce kiralık olarak forma giymişti.





