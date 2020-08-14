Adana Demirspor Sedat Şahintürk'ü kadrosuna kattı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Demirspor 'ü kadrosuna kattı!

Adana Demirspor Sedat Şahintürk'ü kadrosuna kattı!

1. Lig ekiplerinden Demirspor uzun süren hasretini dindirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok ismi gündemine alan Mavi-şimşekler, altyapısında yetişen kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı.

1. Lig ekiplerinden Demirspor, altyapısında yetişen 24 yaşındaki kanat oyuncu 'ü 1+1+1 yıllık olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine kattı. Şahintürk, ve Denizlispor'da daha önce kiralık olarak forma giymişti.


  1. 14.08.2020
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