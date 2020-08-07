Bursaspor'da Denetleme Kurulu istifa etti - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bursaspor Bursaspor'da Denetleme Kurulu istifa etti

Bursaspor'da istifa etti

Bursaspor'da Denetleme Kurulu istifa etti

'da yönetimin, "80 milyon lira ve 6 milyon euro nakit ihtiyacını ödeyecek aday çıkarsa kongreye gideriz" açıklamasının yankıları sürüyor. ardından Başkanı , istifa ettiklerini duyurdu.

'da yönetimin, "80 milyon lira ve 6 milyon euro nakit ihtiyacını ödeyecek aday çıkarsa kongreye gideriz" açıklamasının yankıları sürüyor. ardından Denetleme Kurulu Başkanı , istifa ettiklerini duyurdu.

  1. 7.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor'da Denetleme Kurulu istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA