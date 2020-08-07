Bursaspor'da Denetleme Kurulu istifa etti

Bursa'da yönetimin, "80 milyon lira ve 6 milyon euro nakit ihtiyacını ödeyecek aday çıkarsa kongreye gideriz" açıklamasının yankıları sürüyor. Şok açıklamanın ardından Denetleme Kurulu Başkanı Serdar Güllülü, istifa ettiklerini duyurdu.