Bursaspor'da tek başkan adayı Erkan Kamal
Bursaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığı süreci tamamlanırken, listesini divan başkanlık kuruluna ileten tek isim Erkan Kamat oldu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kongrede tek başkan adayı olacak Erkan Kamat'ın, listelerini Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç'e verdiği aktarıldı.
Bursaspor'un olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 23 Ağustos Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilecek. Yeterli sayıda üye bulunmaması halinde ise kongre, 30 Ağustos Pazar günü aynı yerde bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
Kamat'ın listesi şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu: Erkan Kamat, Besim Hacıoğulları, Coşkun Yavuz, Emir Akbayır, Ersin Toker, İsmail Akier, Mesut Güral, Mesut Gündüz, Salih Güleç, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Talip Aybıgül, Ünsal Mendi.
Disiplin Kurulu: Özgür Alpaslan Sümer, Engin Demir, Feyyaz Alptuğ Nemişoğulları.
TFF Delege Listesi: İlhan Parseker, Erol Dağlıoğlu, Osman Akın, Ali Bocan.
Denetleme Kurulu: Erol Yalçındağ, Üstün Tunalıgil, Alper Tunga Çevik.
- 16.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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