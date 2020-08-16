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16 Ağustos 2020, Pazar
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'da tek başkan adayı Erkan Kamal

Bursaspor'da tek başkan adayı Erkan Kamal

Kulübünde olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığı süreci tamamlanırken, listesini divan başkanlık kuruluna ileten tek isim oldu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kongrede tek başkan adayı olacak 'ın, listelerini Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç'e verdiği aktarıldı.

Bursaspor'un olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 23 Ağustos Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilecek. Yeterli sayıda üye bulunmaması halinde ise kongre, 30 Ağustos Pazar günü aynı yerde bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Kamat'ın listesi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Erkan Kamat, Besim Hacıoğulları, Coşkun Yavuz, Emir Akbayır, Ersin Toker, İsmail Akier, Mesut Güral, Mesut Gündüz, Salih Güleç, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Talip Aybıgül, Ünsal Mendi.

Disiplin Kurulu: Özgür Alpaslan Sümer, Engin Demir, Feyyaz Alptuğ Nemişoğulları.

TFF Delege Listesi: İlhan Parseker, Erol Dağlıoğlu, Osman Akın, Ali Bocan.

Denetleme Kurulu: Erol Yalçındağ, Üstün Tunalıgil, Alper Tunga Çevik.

  1. 16.08.2020
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