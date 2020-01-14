Bursaspor'dan flaş Jesse Sekidika açıklaması!
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Onun meyvelerini almak istiyoruz. Karagümrük maçı hazırlıkları başladı. Beklentiler yüksek. Camianın beklentileri var. Oyuncularımızla beraber toplantılarda bunu konuşuyoruz."
"Bu çalışmalarımızın karşılığını maçlarda ortaya koyarak Bursaspor'u sağlıklık şekilde limana yanaştırmak istiyoruz. Oyuncularıma kamp dönemi boyunca teşekkür ediyorum. Kamptaki hazırlık maçlarındaki sonuçtan çok oyunu önemsiyorum. Oyuncularıma uygulatmak istediğimi sahaya yansıtmak istiyorlar. Zaman zaman eksiklikler oluyor" dedi.
"SERDAR ÖZKAN İSTEDİM VE BEĞENDİĞİM OYUNCU"
Transfer konusunda sorulan soruya Üzülmez, "Transfer konusunda prosedürler var. Serdar Özkan istedim ve beğendiğim oyuncu. Bunun dışında çok fazla bilgim yok. Saha içerisinde oyuncularla iletişim halindeyim. Serdar şuan oynamayacak. Onun yerine görev alacak arkadaşlar oynayacak. Prosedürleri yerine getirip Serdar'ın lisansını çıkartacağız. Zor bir lig. Pazar günü sahada olmasını isterim" şeklinde cevapladı.
"BİZİM EN AZ 3 TANE DAHA OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"
İkinci yarının farklı olacağını dile getiren Üzülmez, "Bu köprü altında çok sular geçer demiştim. Kampta, oyuncularımı çok daha iyi tanıdım. En azından mentalite anlamında iyi oldu. İkinci yarı çok kolay geçmeyecek. Rakiplerimiz de çok iyi transferler yaptı. Bizim en az 3 tane daha oyuncuya ihtiyacımız var. Bu 3 oyuncu rekabeti üst düzeye çıkartacak."
"Biz gençlerle, tecrübeli oyuncuları iyi kaynaştırdık. Bunun karşılığını güzel sinerji yakalayarak, taraftarımızla beraber Karagümrük maçında almak istiyoruz. Taraftarımız gelsin ve bize sahip çıksın. İkinci yarıyla beraber onları yanımızda görmek istiyoruz. Büyük Bursaspor taraftarını Karagümrük maçında görmek istiyorum" açıklamasını yaptı.