Bursaspor'dan flaş Jesse Sekidika açıklaması!

"BİZİM EN AZ 3 TANE DAHA OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"

İkinci yarının farklı olacağını dile getiren Üzülmez, "Bu köprü altında çok sular geçer demiştim. Kampta, oyuncularımı çok daha iyi tanıdım. En azından mentalite anlamında iyi oldu. İkinci yarı çok kolay geçmeyecek. Rakiplerimiz de çok iyi transferler yaptı. Bizim en az 3 tane daha oyuncuya ihtiyacımız var. Bu 3 oyuncu rekabeti üst düzeye çıkartacak."