Öncelik Ada’da

Altyapı akademisiyle yetiştirici kulüp olan Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, büyük kulüplerin peşinde olduğu stoper Ravil Tagir (17) ve orta saha oyuncusu Burak İnce'yi (16) Avrupa'ya göndereceklerini açıkladı. Önceliğin İngiltere kulüplerinde olduğunu belirten Özkan, "Ben Premier Lig'çiyim. Ravil ve Burak'ı Avrupa'ya satacağız. Ravil için ön opsiyonlu olarak kulüplerle görüşüyoruz. Alan kulüp 1 sene daha Altınordu'da oynatacak. Hedef pazarımız Avrupa. Öncelik İngiltere" dedi.

İKİNCİ PAZAR ALMANYA

İkinci pazarımız Almanya ve İtalya" diyen başkan Özkan, "Satamadığımız oyuncuyu Türkiye'ye veririz. İşimiz öncelikle ihracat. Bu toprakların dövize ihtiyacı var. İhracata hazırladığımız ürünü yerli piyasaya vermeyiz. Biz çok üst düzeyde ve kalitede sporcular yetiştireceğiz ve Avrupa'da kalıcı olacaklar. Aynı Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi geri dönmeyecekler. Bizim burada genç oyuncuları oynatacak bir iklim, atmosfer ve sabır gösterecek taraftar kültürü yok" şeklinde konuştu.