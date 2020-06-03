Öncelik Ada’da
Altınordu’da başkan Mehmet Özkan, stoper Ravil Tagir (17) ve orta saha Burak İnce’yi (16) Avrupa’ya göndereceğini ve ilk tercihin İngiltere olduğunu açıkladı
Altyapı akademisiyle yetiştirici kulüp olan Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, büyük kulüplerin peşinde olduğu stoper Ravil Tagir (17) ve orta saha oyuncusu Burak İnce'yi (16) Avrupa'ya göndereceklerini açıkladı. Önceliğin İngiltere kulüplerinde olduğunu belirten Özkan, "Ben Premier Lig'çiyim. Ravil ve Burak'ı Avrupa'ya satacağız. Ravil için ön opsiyonlu olarak kulüplerle görüşüyoruz. Alan kulüp 1 sene daha Altınordu'da oynatacak. Hedef pazarımız Avrupa. Öncelik İngiltere" dedi.
İKİNCİ PAZAR ALMANYA
İkinci pazarımız Almanya ve İtalya" diyen başkan Özkan, "Satamadığımız oyuncuyu Türkiye'ye veririz. İşimiz öncelikle ihracat. Bu toprakların dövize ihtiyacı var. İhracata hazırladığımız ürünü yerli piyasaya vermeyiz. Biz çok üst düzeyde ve kalitede sporcular yetiştireceğiz ve Avrupa'da kalıcı olacaklar. Aynı Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi geri dönmeyecekler. Bizim burada genç oyuncuları oynatacak bir iklim, atmosfer ve sabır gösterecek taraftar kültürü yok" şeklinde konuştu.
- 3.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Öncelik Ada’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.