Şampiyonluk kaderimde var
Giresunspor'un başarılı stoperi Ahmet Kesim, teknik direktör Hakan Kutlu ile yükselişe geçtiklerini belirterek, "Aydınspor ile 2. Lig'e, Osmanlı, Alanya ve G.Antep FK ile de Süper Lig'e çıkma başarısı yakaladım." dedi.
Giresunspor'un başarılı stoperi Ahmet Kesim, teknik direktör Hakan Kutlu ile yükselişe geçtiklerini belirterek, "Aydınspor ile 2. Lig'e, Osmanlı, Alanya ve G.Antep FK ile de Süper Lig'e çıkma başarısı yakaladım. Şimdi de Giresunspor ile aynı başarıyı yakalamayı arzuluyorum. Çünkü şampiyonluk yaşamak benim kaderimde var" dedi. G.Saray altyapısından yetişen Ahmet, "Türkiye'nin en iyi altyapısı. Bize ilk aşamada doğru insan olmayı öğrettiler" diye konuştu.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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