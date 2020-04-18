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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Şampiyonluk kaderimde var

Şampiyonluk kaderimde var

Giresunspor'un başarılı stoperi , ile yükselişe geçtiklerini belirterek, "Aydınspor ile 2. 'e, Osmanlı, Alanya ve G.Antep FK ile de 'e çıkma başarısı yakaladım." dedi.

Giresunspor'un başarılı stoperi Ahmet Kesim, ile yükselişe geçtiklerini belirterek, "Aydınspor ile 2. 'e, Osmanlı, Alanya ve G.Antep FK ile de 'e çıkma başarısı yakaladım. Şimdi de Giresunspor ile aynı başarıyı yakalamayı arzuluyorum. Çünkü şampiyonluk yaşamak benim kaderimde var" dedi. G.Saray altyapısından yetişen Ahmet, "'nin en iyi altyapısı. Bize ilk aşamada doğru insan olmayı öğrettiler" diye konuştu.

  1. 18.4.2020
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