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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig 1 ay önceden plan yapılmalı

1 ay önceden plan yapılmalı

1 ay önceden plan yapılmalı

, "Lig başlamadan en az 1 ay önce antrenmanlar başlamalı" dedi.

, "Lig başlamadan en az 1 ay önce antrenmanlar başlamalı. En az 3-4 haftalık süreç gerekiyor. İlk hafta koşular, 2. hafta koordinasyon, 3. hafta taktik idmanları yapılır. Aksi durumda ciddi sakatlıklar yaşanır" dedi.
  1. 1.4.2020
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