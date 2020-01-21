Samsun kazayı unutmadı
Samsunspor, 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasının 31'inci yıldönümünde anma töreni düzenledi. Kırmızı-beyazlı ekibi Malatya'ya taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonrasında teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile şoför Asım Özkan hayatını kaybetmişti.
Samsunspor, 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasının 31'inci yıldönümünde anma töreni düzenledi. Kırmızı-beyazlı ekibi Malatya'ya taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonrasında teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile şoför Asım Özkan hayatını kaybetmişti.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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