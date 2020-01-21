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21 Ocak 2020, Salı
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kazayı unutmadı

Samsun kazayı unutmadı

, 1989'da yaşanan 31'inci yıldönümünde anma töreni düzenledi. Kırmızı-beyazlı ekibi 'ya taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonrasında , futbolcular , ve Zoran Tomiç ile şoför hayatını kaybetmişti.

, 1989'da yaşanan 31'inci yıldönümünde anma töreni düzenledi. Kırmızı-beyazlı ekibi 'ya taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonrasında , futbolcular , ve Zoran Tomiç ile şoför hayatını kaybetmişti.

  1. 21.1.2020
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