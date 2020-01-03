Adanaspor Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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ve 'ı transfer etti

Adanaspor Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti

1. Lig takımlarından , kariyerinde son olarak Yılport 'da forma giyen ile 'da oynayan 'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımlarından 'dan savunma oyuncusu 'ın, sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, 'da Yönetim Kurulu Başkanı 'le bir araya gelen Savaş'ın, kendisini turuncu-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladığı ifade edildi.

Ayrıca, kariyerinde son olarak 2. Lig ekiplerinden Yılport 'da görev yapan 'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

  1. 03.01.2020
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