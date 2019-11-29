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29 Kasım 2019, Cuma
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Menemen’de Galip kadro dışı

Menemen’de Galip kadro dışı

1. Lig'de geçen hafta Balıkesir'i 1-0 yenip bu sezon ilk kez Play- Off potasına adını yazdıran Menemenspor'da tecrübeli futbolcu 'in kadro dışı kaldığı öğrenildi. A takımla idmanlarda yer almayan Galip'le devre arasında yolların ayrılacağı belirtildi.

1. Lig'de geçen hafta Balıkesir'i 1-0 yenip bu sezon ilk kez Play- Off potasına adını yazdıran Menemenspor'da tecrübeli futbolcu 'in kadro dışı kaldığı öğrenildi. A takımla idmanlarda yer almayan Galip'le devre arasında yolların ayrılacağı belirtildi.

  1. 29.11.2019
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