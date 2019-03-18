Elazığspor iki maçını Malatya’da oynayacak
Sahası yeni stadyum yapılması için yıkılan ve iç saha maçlarına Şanlıurfa’da çıkan Elazığspor, iki maçını komşu şehri Malatya’da oynayacak.
Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve iç saha maçlarını tıpkı deplasmana gider gibi Şanlıurfa'da oynayan Birevim Elazığspor, Spor Toto 1. Lig'in 30 ve 32. haftasında oynayacağı Osmanlıspor ile Ümraniyespor karşılaşmalarını Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.
Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk yaptığı açıklamada; "Yaptığımız girişimler sonucunda takımımız açısından büyük önem taşıyan Osmanlıspor ve Ümraniyespor müsabakalarını Malatya'da oynayacağız. Bu konuda bizlere Yeni Malatya Stadyumunun kapılarını ve gönüllerini açan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e, ayrıca Yeni Malatya Stadyumunun tahsisi konusuyla bizzat ilgilenen Milletvekillerimiz Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Tolga Ağar'a teşekkür ederiz" dedi.
- 18.03.2019
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
Elazığspor iki maçını Malatya’da oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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