Elazığspor iki maçını Malatya’da oynayacak
18 Mart 2019, Pazartesi
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iki maçını Malatya’da oynayacak

Elazığspor iki maçını Malatya’da oynayacak

Sahası yeni stadyum yapılması için yıkılan ve iç saha maçlarına ’da çıkan , iki maçını komşu şehri Malatya’da oynayacak.

1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve iç saha maçlarını tıpkı deplasmana gider gibi 'da oynayan Birevim , Spor Toto 1. Lig'in 30 ve 32. haftasında oynayacağı ile Ümraniyespor karşılaşmalarını Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

Kulüp Başkanı yaptığı açıklamada; "Yaptığımız girişimler sonucunda takımımız açısından büyük önem taşıyan Osmanlıspor ve Ümraniyespor müsabakalarını Malatya'da oynayacağız. Bu konuda bizlere Yeni Malatya Stadyumunun kapılarını ve gönüllerini açan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e, ayrıca Yeni Malatya Stadyumunun tahsisi konusuyla bizzat ilgilenen Milletvekillerimiz Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Tolga Ağar'a teşekkür ederiz" dedi.

  1. 18.03.2019
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