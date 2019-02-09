Kardemir Karabükspor'da kayyum süreci

Başkan Mehmet Yüksel, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Yüksel ligde kalmalarının çok zor gözüktüğünü söyleyerek, ''Mucizeler olsa bile zor gözüküyor. Eğer görevimize devam edersek bir alt lige göre planlarımızı yapacağız. Fakat bu lige düştüğümüzde personel sayımız azalacak, işsiz kalacak. Bunun vebalin bize ait olmadığını bilsinler. İşten çıkmamaları için elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Kulübümüzün ayakta kalabilmesi için her ay 500 bin lira finans gerekiyor. Biz bu saatten sonra finans konusunda zorlanıyoruz. Eğer siyasilerimiz, Kardemir A.Ş. ve belediye başkanımız bize sahip çıkacaksa görevimize devam edeceğiz. Eğer sahip çıkmayacaklarsa kayyuma gidip artık onlar istediği şekilde yönetsin, istediği kararları versin, parayı da onlar bulsun düşüncesindeyiz. Bize aylık 500 bin lira bir finans sağlanırsa, otopark verirler, başka gelirler sağlarlar. Bizim için sorun değil. Onlar nasıl bulurlarsa bulsunlar.''



''ÇALAN VARSA ORTAYA ÇIKMAYACAKTIR''



Yüksel davaların açılması için ellerinden gelen ne varsa yapacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu: ''Validen, belediye başkanından, Kardemir A.Ş.'den randevu istedik, alamadık. Bunların bir araya gelerek, birleşerek, siyasilerin de eskisi bir araya gelerek Karabükspor hakkında ne düşündüklerini bilmek istiyoruz. Desinler ki biz Karabükspor'u kafamızdan sildik kardeşim. Biz de ona göre yolumuza bakalım. Bunun vebalini de onlar çeksin, biz çekmeyelim. Bu kulüp kapanırsa yargıda, savcılıkta olan olaylar var, dosyalar var. Belki de bu dosyaların üstünün kapanması isteniyor. Onun için de kulüp batsın isteniliyor. Bizde bu kulübü batırmamak için yargıdaki dosyaların hakimlere gitmesi için, davaların açılması için elimizden gelen ne varsa sonuna kadar arkasında olacağız. Olmak içinde kulübün ayakta olması lazım. Kulüp kapandığı zaman zaten bu dosyalar unutulacak. Çalan varsa ortaya çıkmayacaktır diye düşünüyorum.''



"PSİKOLOJİK OLARAK MAHVOLUYORUM"



Başkanlık görevini şahsi menfaati olmadan gönülden severek yaptığını ifade eden Yüksel, ''Her hafta mağlubiyet alıyoruz. Psikolojik olarak kahroluyorum. Oyuncularımızın hepsi çocuk. Benim kendi evlatlarım bunlardan daha büyük. Bu çocukların suçu yok. Bunlara daha önceden böyle imkan verilmemiş, şartlar bu şekilde gelişmiş. Bu şekilde oynamak zorundalar, oynuyorlar" diye konuştu.