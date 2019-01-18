Adana Demir galibiyetle başladı
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
28. dakikada Kaan'ın orta şut karışımı vuruşunda kimsenin dokunamadığı top direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
40. dakikada Emre'nin ortasında Can'ın yakın mesafeden şutunu kaleci Kurtuluş son anda çizgiden çıkardı.
53. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Emre'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu filelerle buluşmadı.
60. dakikada Vedat'ın ortasında Pote'nin indirdiği topla buluşan Emre Nefiz'in yakın mesafeden şutunda top kaleci Furkan'dan döndü.
74. dakikada Ahmet ortasında Yusuf'un röveşatasında top üstten az farkla auta çıktı.
81. dakikada Arif'in uzaktan sert şutunda top üstten az farkla dışarı gitti.
82. dakikada Orhan ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Pote'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Bersan Duran xx
Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Tayyip xxx, Kaan xx (Rassoul dk. 78 x), Emre Uğur xx, Semih xx, Anderson xx, Vedat xx, Legear xx, Erdal x (Orhan dk. 46 x), Kosecki x (Emre Nefiz dk. 46 x), Pote xxx
Yedekler: Çağlar, Berk, Hakan, Erkam
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Kardemir Karabükspor: Furkan xxx, Arda xx, Fatih xx, Berkay xx, Can xx, Hüseyin x (Melih dk. 86 ?), Emre xx, Cihan x (Arif dk.79 x), Ahmet xx, Yusuf x, Batuhan x
Yedekler: Ferhat, Sezer, Doğukan, Ali, Toykan
Teknik Direktör: Taner Öcal
Gol: Pote (dk. 82) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Can, Cihan, Arda, Emre Eser, Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor), Vedat, Kurtuluş, Emre Uğur (Adana Demirspor)
- 18.1.2019 21:09
- Güncelleme: 18.1.2019 21:09
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Adana Demir galibiyetle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.