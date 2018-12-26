Steve Beleck Balıkesirspor Baltok'tan ayrıldı
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Baltok'tan ayrıldı

Steve Beleck Balıkesirspor Baltok'tan ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Baltok'ta Kamerunlu 25 yaşındaki forvet sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kulübü Basın Sözcüsü Kemal Büyükakın, yaptığı açıklamada, Beleck'in, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı feshettiğini belirterek, bazı oyuncuların da başvurduğunu kaydetti.

Yasal süreç ve ihtar döneminin sürdüğünü anlatan Büyükakın, "Maddi sıkıntılarımız da yine ayı şekilde sürüyor. Yönetim olarak ekonomik sorunu çözmek için girişimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor Baltok'a 2017-2018 sezonu başında Ümraniyespor'dan transfer edilen , 20 resmi maçta 3 gol kaydetti.

  1. 26.12.2018 18:26
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