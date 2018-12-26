Steve Beleck Balıkesirspor Baltok'tan ayrıldı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'ta Kamerunlu 25 yaşındaki forvet Steve Beleck sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Balıkesirspor Kulübü Basın Sözcüsü Kemal Büyükakın, yaptığı açıklamada, Beleck'in, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı feshettiğini belirterek, bazı oyuncuların da Türkiye Futbol Federasyonuna başvurduğunu kaydetti.
Yasal süreç ve ihtar döneminin sürdüğünü anlatan Büyükakın, "Maddi sıkıntılarımız da yine ayı şekilde sürüyor. Yönetim olarak ekonomik sorunu çözmek için girişimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Balıkesirspor Baltok'a 2017-2018 sezonu başında Ümraniyespor'dan transfer edilen Steve Beleck, 20 resmi maçta 3 gol kaydetti.
- 26.12.2018 18:26
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
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Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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