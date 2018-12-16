Bolu'da puanlar paylaşıldı!
16 Aralık 2018, Pazar
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Bolu'da puanlar paylaşıldı!

Bolu'da puanlar paylaşıldı!

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında ’nda oynanan karşılaşmada, ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada ceza sahası içinde Akabueze'nin şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
22. dakikada Guido'nun ceza sahası içine gönderilen hava topunda çektiği şutta top üst direkten döndü.
29. dakikada ceza sahası içine gönderilen ortada topa yükselen 'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
32. dakikada Mutlu'nun ceza sahası içine ortasında topa yükselen Akabueze'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Akabueze, ikinci pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
75. dakikada 'ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

Stat:
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Yılmaz xx, Mehmet Ali Akkor xx
: xx, Hayrullah Bilazer xx, Dimov xx, Diarra xx, Mutlu Güler xxx, İshak Çakmak xx (Bilal Sebaihi dk. 46 xx), xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 61 xx), Akabueze xxx, İsmail Haktan Odabaşı xx, Guido xx, xx (Mustafa Altıntaş dk. 83 x)
Yedekler: Gökhan Köstereli, Tolga Dabanlı, Abdurrahman Çağlar
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Yusuf Acer xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mehmet Murat Uçar xx, Muhammed Mert xx (Mehmet Enes Sığırcı dk. 88 ?), Alican Özfesli xx (Deniz Kılınç dk. 46 xx), xxx, Kerim Alıcı xx, Berkay Samancı xx, Recep Yeşimci xx, Anıl Koç xx (Atakan Üner dk. 62 xx)
Yedekler: Erhan Erentürk, Berkay Görmez, Ali Yaşar, Kadir Yurttadur
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Sefa Yılmaz (dk. 29) (Altınordu), Akabueze (dk. 32) ()
Sarı Kartlar: İshak Çakmak (Boluspor), Mehmet Murat (Altınordu)

  1. 16.12.2018 18:25
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