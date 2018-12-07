Denizlispor'da Çetin güven tazeledi
07 Aralık 2018, Cuma
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Denizlispor'da Çetin güven tazeledi

Denizlispor'da Çetin güven tazeledi

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü lider 'ni konuk edecek Denizlispor'da gerçekleşen olağünüstü genel kurulda mevcut başkan güven tazeledi.

Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yapılan seçime 491 delegeden 328'i katılırken, tek listeyle gidilen kongrede yeniden başkan seçildi. Oyların tamamını alan , Denizlispor'u başarıya ulaştırmak ve 'de örnek bir kulüp haline getirmek için uğraş vereceklerini söyledi.
Gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Çetin, "İlk hedefimiz şampiyonluk.

Geldiğimiz günden beri yaptıklarımız ortada. Daha çok çalışacağız. En büyük hedeflerimizden biri de artık olağanüstü genel kurulların olmaması. Denizlispor'da 3 yılda bir kongre yapılacak" dedi.
Yeni yönetim şu isimlerden oluşuyor: , Taner Atilla, Engin Şahin, Ali Fırat, Nevzat Yakı, Hasan Önder, Mahmut Akarsu, Uğur Çoşkun, Fikret Onur, Muhammed Üstek, , Salih Özcan, Kaan Şanlıkan, Can Cesur ve İsmail Bay.

  1. 7.12.2018 11:21
  2. Güncelleme: 7.12.2018 11:40
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