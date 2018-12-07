Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yapılan seçime 491 delegeden 328'i katılırken, tek listeyle gidilen kongrede Ali Çetin yeniden başkan seçildi. Oyların tamamını alan Ali Çetin, Denizlispor'u başarıya ulaştırmak ve Türkiye'de örnek bir kulüp haline getirmek için uğraş vereceklerini söyledi.

Gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Çetin, "İlk hedefimiz şampiyonluk.

Geldiğimiz günden beri yaptıklarımız ortada. Daha çok çalışacağız. En büyük hedeflerimizden biri de artık olağanüstü genel kurulların olmaması. Denizlispor'da 3 yılda bir kongre yapılacak" dedi.

Yeni yönetim şu isimlerden oluşuyor: Ali Çetin, Taner Atilla, Engin Şahin, Ali Fırat, Nevzat Yakı, Hasan Önder, Mahmut Akarsu, Uğur Çoşkun, Fikret Onur, Muhammed Üstek, Yasin Özpek, Salih Özcan, Kaan Şanlıkan, Can Cesur ve İsmail Bay.