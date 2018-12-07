Gomis Kartala Demba Ba Cimboma - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
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Gomis Kartal'a Demba Ba Cimbom'a

Beşiktaş'ın, G.Saray'ın eski yıldızı Gomis'e kanca attığı ancak yıllık 8 milyon Euro'luk maliyet nedeniyle geri adım attığı öğrenildi. Cimbom da daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Demba Ba için düğmeye bastı. Çin'de Shanghai formasını giyen Senegalli golcünün Türkiye'ye dönmek istediği ifade ediliyor.

7 Aralık 2018 Cuma, 09:47:31 Güncelleme: 09:54:58
Gomis Kartala Demba Ba Cimboma

Bu sezon gol sıkıntısı yaşayan Beşiktaş ve Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde forvet transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gomis Kartala Demba Ba Cimboma

Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş için, Galatasaray'ı kızdıracak, flaş bir iddia ortaya atıldı.


Gomis Kartala Demba Ba Cimboma

Söylentiye göre Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon toplam 32 gol atan Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katma peşinde.

Gomis Kartala Demba Ba Cimboma

Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis ile Beşiktaş, menajeri aracılığıyla görüşmelere başladı.

Gomis Kartala Demba Ba Cimboma

Ancak Gomis'in 8 milyon Euro'luk maaşı Beşiktaş için büyük sıkıntı oluşturuyor. Beşiktaş'ın bu nedenle transferde geri adım attığı belirtiliyor...

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