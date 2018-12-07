Gomis Kartala Demba Ba Cimboma

Beşiktaş'ın, G.Saray'ın eski yıldızı Gomis'e kanca attığı ancak yıllık 8 milyon Euro'luk maliyet nedeniyle geri adım attığı öğrenildi. Cimbom da daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Demba Ba için düğmeye bastı. Çin'de Shanghai formasını giyen Senegalli golcünün Türkiye'ye dönmek istediği ifade ediliyor.