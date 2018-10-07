Osmanlıspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi
Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Osmanlıspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
Bu sezon sahasında ilk galibiyetini alan Osmanlıspor, puanını 12'ye çıkardı. Ligde 5 maç sonra kaybeden Adana Demirspor ise 16 puanda kaldı.
Öte yandan, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulundu. Adana Demirsporlu futbolcular, seremoniye ay-yıldızlı tişörtle çıktı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Metin, Selahattin Altay
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Hasan Kılıç (Dk. 77 Sinan Kurt), Lumanza (Dk. 86 Ndiaye), Burhan Eşer (Dk. 73 Beykan Şimşek), Ayuk, Magaye
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Traore (Dk. 85 Batuhan Karadeniz), Erdal Öztürk (Dk. 57 Kosecki), Galip Güzel, Kage, Berk Yıldız (Dk. 68 Orkan Çınar), Pote
Gol: Dk. 53 Tugay Kacar (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Hakan Bilgiç, Dk. 34 Erdal Öztürk, Dk. 83 Galip Güzel, Dk. 90 Orkan Çınar, Dk. 90+4 Batuhan Karadeniz (Adana Demirspor), Dk. 79 Muhammed Bayır (Osmanlıspor)
- 7.10.2018 21:39
- Güncelleme: 7.10.2018 21:40
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"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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