Osmanlıspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    , sahasında 'u 1-0 yendi

    Osmanlıspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi

    1. Lig'in 8. haftasında , sahasında 'u 1-0 yendi.

    Bu sezon sahasında ilk galibiyetini alan , puanını 12'ye çıkardı. Ligde 5 maç sonra kaybeden ise 16 puanda kaldı.

    Öte yandan, 'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulundu. Adana Demirsporlu futbolcular, seremoniye ay-yıldızlı tişörtle çıktı.

    Stat: Osmanlı

    Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Metin, Selahattin Altay

    Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, , Numan Çürüksu, , Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Hasan Kılıç (Dk. 77 ), Lumanza (Dk. 86 Ndiaye), (Dk. 73 Beykan Şimşek), Ayuk, Magaye

    Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, , İsmail Konuk, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Traore (Dk. 85 ), (Dk. 57 Kosecki), , Kage, (Dk. 68 Orkan Çınar), Pote

    Gol: Dk. 53 Tugay Kacar (Osmanlıspor)

    Sarı kartlar: Dk. 27 Hakan Bilgiç, Dk. 34 Erdal Öztürk, Dk. 83 Galip Güzel, Dk. 90 Orkan Çınar, Dk. 90+4 Batuhan Karadeniz (Adana Demirspor), Dk. 79 Muhammed Bayır (Osmanlıspor)

    1. 7.10.2018 21:39
    2. Güncelleme: 7.10.2018 21:40
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