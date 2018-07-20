Altay, Erman Bulucu'yu kadrosuna kattı
Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Altay, savunmasını tecrübeli stoper Erman Bulucu ile güçlendirdi.
Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Altay, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 29 yaşındaki stoper Erman Bulucu, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın katılımıyla kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Akhisarspor altyapısından yetişen ve Manisapor'da profesyonel olan Erman, asırlık bir camia olan Altay'a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Spor Toto 1. Lig'de hedefi olan bir takım ile sözleşme imzaladığı için motivasyonunun daha da arttığını kaydeden Erman Bulucu, imzanın ardından yeni takımıyla çalışmalara başladı.
- 20.7.2018 11:56
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Fatih Terim'den Belhanda'ya: ‘Sahadaki şef sensin’
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murat belhanda feghouli carole ahmet tarık tolga selçuk eren gitmeli.
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Carole Fatih Terim'in sınavından geçemedi
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murat carole de gitmeli ama yanında ahmet tarık tolga selçuk belhanda feghouli eren de gitmeli
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Beşiktaş transfer komitesi Yunus Mallı için Almanya'ya gidiyor
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TOKATSPOR Çok güçsüz bal yapmayan arı gibi, oğuzhanı oynat o mevkide daha iyi
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