Altay, Erman Bulucu'yu kadrosuna kattı
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    , 'yu kadrosuna kattı

    <a href="/index/altay?id=19306751-aa54-42da-9e6c-cf2d601e3b42" class="" rel="tag">Altay</a>, <a href="/index/erman-bulucu?id=f926bae3-187a-4175-a8dc-61942a834845" class="" rel="tag">Erman Bulucu</a>'yu kadrosuna kattı

    Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren , savunmasını tecrübeli stoper ile güçlendirdi.

    1. Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Afyon'da sürdüren , bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 29 yaşındaki stoper , Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın katılımıyla kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
    Akhisarspor altyapısından yetişen ve Manisapor'da profesyonel olan Erman, asırlık bir camia olan Altay'a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 1. Lig'de hedefi olan bir takım ile sözleşme imzaladığı için motivasyonunun daha da arttığını kaydeden , imzanın ardından yeni takımıyla çalışmalara başladı.

    1. 20.7.2018 11:56
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